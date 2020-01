Colonnese: “Inter e Lazio diranno le condizioni del Napoli, difficile senza Koulibaly”

Napoli Inter | Francesco Colonnese, doppio ex di Napoli e Inter, ha presentato ai microfoni di Radio Sportiva la gara tra le due formazioni allo stadio San Paolo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Le prossime due partite diranno in che condizione è il Napoli. Durante la sosta Gattuso ha avuto tempo per lavorare, ma contro Inter e Lazio non sarà facile, soprattutto senza Koulibaly. L’Inter è allenata bene e ha gli occhi di chi non vuole mai perdere, in Champions però è manca la cattiveria che si è sempre vista in campionato. Il Napoli è un ottimo banco di prova per la squadra di Conte.

Da Napoli-Inter al calciomercato: le parole di Colonnese

Mercato Inter? Serve sicuramente un giocatore in mezzo al campo, come Vidal. Magari anche un esterno sinistro, perché Biraghi e Asamoah non sono sufficienti”.

Kalidou Koulibaly non scenderà in campo al San Paolo per Napoli-Inter a causa dell’infortunio rimediato nei primi cinque disastrosi minuti giocati contro il Parma il 14 dicembre. Dopo quattro minuti il centrale commise l’errore che ha spalancato la porta a Dejan Kulusevski, rimediando in quell’azione una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro.

