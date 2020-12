L’ex calciatore del Napoli, Francesco Colonnese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sul momento della squadra guidata da Gattuso. Infine focus sul centrocampista Demme, sceso in campo nella sfida contro il Crotone e decisivo con l’ultimo gol realizzato.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE DI MARRONE DEL CROTONE

Napoli, l’opinione di Colonnese

“Il Napoli anche l’anno scorso ha sempre fatto tanti gol ma faceva errori difensivi. Quest’anno lo stato di forma dei calciatori è migliorata. La squadra giova della presenza di due giocatori fisici a centrocampo, davanti alla difesa. Per me la squadra vincente è quella più solida ma per fare questo, serve il lavoro di tutti i calciatori. A partire dagli attaccanti il cui sforzo viene visto di buon occhio dai difensori. Il Napoli da questo punto di vista è una squadra compatta, che si muove bene e che ha trovato fiducia.

Lozano sta giocando bene ed è simile a quello che faceva in Olanda. Insigne ha trovato una maggiore sicurezza. Demme? E’ quel tipo di giocatore che pulisce il gioco. É sempre lì tra difesa e centrocampo. E’ bravo a intercettare i palloni. Gattuso lo ha capito e troverà sempre più spazio”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU INSTAGRAM

The post Colonnese: “Napoli squadra compatta. Demme troverà sempre più spazio” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento