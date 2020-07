Silenzi e misteri. Un’ombra lunga che ancora non è stata dissolta. Cinquantasette giorni separano la strage di Capaci da quella di via D’Amelio. Ventotto anni i due eccidi da una verità piena la cui ricerca è ancora oggetto di processi e indagini. Un tempo tragico, oscuro e colmo di tensione. Gli attentati contro Giovanni Falcone e Paolo Borsellino si consumarono in un contesto di incapacità e complicità che va ben oltre il livello della mafia, in un quadro, certificato da una sentenza, di “colossale depistaggio”.

Il verdetto del processo Stato-mafia, del 20 aprile 2018,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Colossale depistaggio”. I misteri che restano sulla strage di via D’Amelio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento