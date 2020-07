Colpi armi da fuoco sul convoglio di Bernard-Henry Levy

AGI – La sua visita in Libia non è segnata dai migliori auspici: è stato colpito con colpi di armi da fuoco esplosi in aria il convoglio del filosofo, saggista e giornalista francese Bernard-Henri Levy, mentre stava cercando di entrare a Tarhuna, nella regione della Tripolitania, a meno di 100 chilometri a sud-est da Tripoli. Lo affermano diversi media libici, specificando che ad esplodere i colpi sono state le milizie leali alle forze del Governo nazionale, che si sarebbero mostrate decise a “ad impedire a Levy di superare i confini amministrativi di Tarhuna”, se necessario “anche con la forza”.

