Colpi non casuali su Willy, indagine per omicidio volontario

AGI- Si aggrava la posizione dei quattro arrestati per la morte del 21enne Willy Monteiro Duarte: gli inquirenti indagheranno per omicidio volontario e non più per omicidio preterintenzionale. A determinare il cambio, più grave, di ipotesi di reato è stata la relazione che il medico legale Saverio Potenza ha consegnato al magistrato. Nella consulenza autoptica, infatti, Potenza ha parlato senza mezzi termini di ‘colpi assestati e non casuali’. Willy, insomma, è deceduto per i violentissimi colpi inferti dagli aggressori che hanno agito – è questa adesso l’ipotesi di chi indaga – con la consapevolezza di provocare lesioni mortali.

Intanto domani mattina ai funerali di Willy parteciperà anche il presidente del Consiglio,

