giovedì, 12 Marzo , 26
HomeVideo News"Colpite navi posamine iraniane a Hormuz", ma sale prezzo del greggio
“colpite-navi-posamine-iraniane-a-hormuz”,-ma-sale-prezzo-del-greggio
“Colpite navi posamine iraniane a Hormuz”, ma sale prezzo del greggio
Video News

“Colpite navi posamine iraniane a Hormuz”, ma sale prezzo del greggio

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Per Trump sono 28 le imbarcazioni, altre fonti parlano di 12

Roma, 12 mar. (askanews) – Le forze statunitensi hanno colpito 28 navi posamine iraniane. Lo afferma il presidente americano Donald Trump, mentre Teheran cerca di bloccare lo Stretto di Hormuz al traffico petrolifero nel mezzo della guerra in Medio Oriente. “Loro – ha detto riferendosi all’Iran – hanno iniziato a parlare di mine, quindi abbiamo colpito 28 navi posamine in questo momento, 28, usando la stessa arma che usiamo contro gli spacciatori di droga in acqua”, ha affermato mercoledì Trump ai giornalisti durante una visita a Cincinnati, Ohio, un giorno dopo che l’esercito americano ha indicato la distruzione di 16 navi posamine.Secondo Reuters, che cita fonti dell’Amministrazione Trump, l’Iran avrebbe posato una dozzina di mine nello Stretto di Hormuz, la via d’acqua attraverso cui transita un quinto del petrolio mondiale e che rimane chiusa a quasi tutte le petroliere; Teheran ha promesso che non verrà esportato un solo litro di petrolio dal Golfo finché Stati Uniti e Israele non metteranno fine alla loro campagna contro la Repubblica islamica.Intanto non accenna a rallentare la crescita dei prezzi del greggio nonostante il rilascio record di riserve strategiche di emergenza per 400 milioni di barili deciso l’11 marzo dai 32 paesi aderenti all’Aie. Il blocco dello Stretto di Hormuz con la minaccia delle mine e gli attacchi verificatisi mercoledì a tre mercantili che hanno provato a forzare il blocco, pesa molto di più sulle quotazioni. Il Brent è oltre i 98 dollari al barile negli scambi sui mercati asiatici (98,12 dollari al barile, +6,75%), mentre il Wti (West Texas Intermediate) a quota 92,91 dollari (+6,49%).

Previous article
Poste Italiane, più di 6 mila uffici per richiedere passaporto
Next article
MISURE PER IMPRESE E LAVORATORI: A POZZUOLI CONFRONTO TRA ISTITUZIONI, SINDACI E PROFESSIONISTI SULLA LEGGE DI BILANCIO 2026

POST RECENTI

Video News

Poste Italiane, più di 6 mila uffici per richiedere passaporto

Superato il traguardo. Il servizio del TG PosteRoma, 12 mar. (askanews) - Poste Italiane supera il traguardo dei 6 mila uffici postali in cui si...
Video News

Il treno K27 da Pechino a Pyongyang, torna collegamento dopo 6 anni

Folla di curiosi alla stazione cinese prima delle partenzaPechino, 12 mar. (askanews) - Nelle immagini il treno K27 in partenza da Pechino e diretto a...
Video News

A Mosca 15 ergastoli per l’attacco alla Crocus City Hall

Morirono 150 persone, l'attacco rivendicato da Stato IslamicoMilano, 12 mar. (askanews) - In Russia 15 persone sono state condannate all'ergastolo per la strage alla sala...
Video News

Sigaro Toscano, due secoli di qualità ancora artigianale

Export in grande crescita. Dal Mimit il "Marchio Storico"Lucca, 12 mar. (askanews) -Duecento anni di storia italiana racchiusi in un sigaro. L'Antico Toscano, il più...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.