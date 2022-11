PESCARA – Tragedia a Ortona, dove un marittimo di nazionalità filippina di 41 anni è caduto in mare dopo essere stato colpito violentemente alla testa dal gancio di una gru. Soccorso ed elitrasportato in ospedale, è deceduto poco dopo. Il tragico incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 9, a bordo di un galleggiante, il Micourier 2, ormeggiato nel porto di Ortona, alla banchina di ‘Riva Nuova’.Il mezzo è un galleggiante con porto base nel sorgitore di Ortona, solitamente utilizzato come supporto alle piattaforme. L’incidente sarebbe avvenuto mentre a bordo erano in corso operazioni di trasbordo del carico, per via del cedimento strutturale dell’imbragatura che ha portato alla caduta del materiale che era al suo interno.

Il marittimo è stato violentemente colpito alla testa dalle fasce dell’imbragatura e dal materiale caduto, ed è successivamente stato sbalzato in acqua. Quando è stato recuperato dai suoi colleghi, era ancora in vita ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara con l’eliambulanza del 118. Dove, purtroppo, si è spento. Sul posto dell’incidente il personale della capitaneria di porto di Ortona e del servizio Spsal della Asl, al quale il magistrato di turno della procura della Repubblica di Chieti ha delegato le indagini volte a ricostruire cause e responsabilità , disponendo altresì il sequestro dell’area e delle dotazioni di bordo presenti nello spazio dell’infortunio. Dell’accaduto sono state avvisate le competenti autorità filippine presenti sul territorio italiano.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

L’articolo Colpito dal gancio di una gru, morto operaio nel porto di Ortona proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento