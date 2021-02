AGI – In Myanmar​ l’esercito ha effettuato un colpo di Stato arrestando la leader democraticamente eletta Aung San Suu Kyi e dichiarando di aver preso il controllo del Paese per un anno sotto uno stato di emergenza. L’intervento ha fatto seguito a settimane di crescenti tensioni tra i militari, che hanno governato il Paese per quasi mezzo secolo, e il governo civile sulle elezioni del novembre dello scorso anno che il partito della Lega Nazionale per la Democrazia (NLD) di Suu Kyi ha vinto nettamente.

Suu Kyi e il presidente Win Myint sono stati arrestati nella capitale, Naypyidaw,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Colpo di Stato militare in Myanmar: arrestata San Suu Kyi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento