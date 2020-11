Colpo Sassuolo al San Paolo, la Roma torna a vincere

ROMA (ITALPRESS) – Il Sassuolo sbanca il San Paolo e batte 2-0 il Napoli. Nel primo tempo gara equilibrata e giocata a buoni ritmi. La squadra di Gattuso si è resa pericolosa prevalentemente con Osimhen, soprattutto in avvio innescato da un errore di Consigli che si è riscattato immediatamente impedendogli il gol con un grande riflesso. Ma il Sassuolo si è difeso con ordine rispondendo con le fiammate di Boga. Nella ripresa gli uomini di De Zerbi partono meglio facendosi vedere dalle parti di Ospina con Locatelli e Rogerio. L’equilibrio viene rotto da un fallo in area di Di Lorenzo su Raspadori: dal dischetto Locatelli non sbaglia e batte il portiere azzurro.

