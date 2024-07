come-biden-ha-cercato-di-spiegare-la-cattiva-performance-nel-dibattito-con-trump

Troppi viaggi nei giorni precedenti

Milano, 3 lug. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden afferma che i lunghi viaggi internazionali nei giorni precedenti al dibattito, hanno contribuito alla sua scarsa performance contro l’ex presidente Donald Trump della scorsa settimana. “Non è una scusa, ma una spiegazione”, dice Biden.

Il presidente, 81 anni, ha aggiunto di essere “non molto furbo” e di aver viaggiato per il mondo, poco prima del dibattito. “Non ho ascoltato il mio staff… e poi mi sono quasi addormentato sul palco”, ha scherzato Biden intervenendo durante una raccolta fondi per la campagna elettorale.

Non è stato subito chiaro fino a che punto Biden stesse scherzando sul fatto di essersi quasi addormentato. Le telecamere non sono ammesse alle sue raccolte fondi e i media si affidano a resoconti scritti. Biden ha una comprovata esperienza nel fare commenti schietti o inaspettati alle raccolte fondi.

Molti politici democratici sono preoccupati dopo la debole prestazione di Biden nel primo dibattito contro Trump la scorsa settimana, e diversi importanti media hanno messo in dubbio la tenuta di Biden e la capacità di battere Trump alle prossime elezioni presidenziali.

Lo stesso Biden sostiene di essere l’uomo giusto per il lavoro. E la vicepresidente americana Kamala Harris ha affermato che Biden ha iniziato male il dibattito, ma che è orgogliosa di essere la sua co-candidata. Lei rifiuta che Biden si dimetta. “Joe Biden è il nostro candidato. Abbiamo battuto Trump una volta e lo batteremo ancora”, dice Harris a CBS News.