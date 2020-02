Cinque eurodeputati in più per i popolari, sei in meno per i socialisti, mentre i liberali perdono 11 seggi. Dopo il voto dell’Europarlamento che ha approvato l’accordo di ritiro del Regno Unito dall’Unione europea, si ridisegna l’emiciclo dell’Eurocamera.

Nel giorno in cui Londra è ufficialmente fuori dall’Unione, 73 deputati britannici lasceranno i loro scranni a Bruxelles e Strasburgo: 27 di questi seggi saranno distribuiti tra 14 stati membri (Francia (+5), Spagna (+5), Italia (+3), Paesi Bassi (+3), Irlanda (+2), Svezia (+1), Austria (+1), Danimarca (+1), Finlandia (+1), Slovacchia (+1) Croazia (+1), Estonia (+1), Polonia (+1) e Romania (+1),

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Come cambia l’Europarlamento dopo la Brexit proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento