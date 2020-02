Basteranno 14 anni per usare i monopattini (non più 16) ma fino a 18 anni occorrerà indossare il casco. Si potrà circolare solo sulle strade urbane e al massimo a 50 km/h, non su quelle extraurbane (via libera solo se è presente una pista ciclabile).

Sono le ultime novità contenute nella riformulazione del governo agli emendamenti che puntano a regolare la materia, dopo il decreto entrato in vigore il 27 luglio e dopo l’emendamento del senatore di Italia viva, Comencini, alla legge di bilancio che di fatto equipara i monopattini elettrici alle biciclette. Le novità entreranno nel Milleproroghe il cui via libera della Camera è previsto per la settimana prossima con la fiducia.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Come cambieranno le regole per usare i monopattini in città proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento