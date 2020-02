A volte può capitare di non aver più bisogno di un libretto postale aperto anni prima. Ma come chiudere un libretto postale? Quali sono i passaggi che è necessario fronteggiare per poter arrivare a tale risultato?

La chiusura di un libretto postale

In realtà, estinguere un libretto postale ordinario è un’operazione semplice da effettuare.

La cosa più facile e immediata da fare è infatti quella di recarsi presso un ufficio postale e comunicare all’impiegato dello sportello la propria volontà a chiudere il rapporto di cui si è titolari.

È probabile, a questo punto, che l’impiegato possa chiedere per quale motivo si intende chiudere il libretto postale,

L’articolo Come chiudere un libretto postale proviene da Notiziedi.

