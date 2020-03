Come condividere lo schermo e controllare a distanza iPhone, iPad, Mac

La necessità di videochiamate e condivisione dello schermo è davvero aumentata mentre la pandemia di coronavirus si è diffusa in tutto il mondo. A volte è abbastanza facile risolvere i problemi con una chiamata o un SMS quando non ci si trova nelle vicinanze, ma è spesso utile vedere cosa sta succedendo sullo schermo e avere anche l’accesso al dispositivo.

Continua a legger per scoprire come condividere lo schermo con iPhone, iPad, Mac e altro per aiutare colleghi, amici e familiari per un supporto tecnico più efficiente.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Come condividere lo schermo e controllare a distanza iPhone, iPad, Mac proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento