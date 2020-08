AGI – Torna la ‘scacchiera’ dei posti a sedere in treno, proprio nel primo weekend di esodo estivo. E torna con il cambio in corsa delle direttive, avvenuto sabato: prima le compagnie avevano aperto alla vendita del 100% dei posti disponibili, poi in poche ore sono state costrette e ripristinare la metà capienza, a seguito dell’ordinanza della Ministero della Salute, che ristabilisce il distanziamento tra un passeggero e l’altro.

La conseguenza diretta sono due giorni di incertezza – e forse altri a venire – per i viaggiatori. Soprattutto per quelli che, programmando vacanze last-minute, avevano sfruttato la ‘finestra’

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Come è andato il primo giorno di ridistanziamento sui treni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento