Come era il calcio all’inizio del decennio

​Quante cose cambiano in un decennio? E se vi dicessimo che appena dieci anni fa, nel 2010, l’Atalanta lottava per salvarsi, senza riuscirci, e che la stessa Dea per quattordici partite (dalle 5ª alla 18ª giornata) è stata guidata da un certo Antonio Conte? Roba dell’altro mondo, vero?! Eppure questo è ciò che accadeva un decennio fa: l’Atalanta – che ora lotta tra le grandi – chiudeva la stagione 2009-10 in terzultima posizione, retrocedendo in Serie B. Per rimanere in tema calcio italiano,… continua a leggere sul sito di riferimento