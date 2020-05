Come eseguire il jailbreak unc0ver di iOS 13.5 con AltStore | Guida

Date le apparenti sfide che i servizi di firma affrontano con la revoca dei certificati, sembra che AltStore sia uno dei modi migliori per installare il jailbreak unc0ver sul nostro dispositivo. Al momento, Cydia Impactor sembra avere dei problemi che ci impediscono di eseguire con successo il jailbreak di iOS 13.5.

Chi possiede un iPhone o iPad con 13.5 supportato da unc0ver, può utilizzare AltStore per installare il jailbreak unc0ver . In questo tutorial, vi guideremo attraverso i passaggi necessari in modo che possiate installare unc0ver senza problemi.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Come eseguire il jailbreak unc0ver di iOS 13.5 con AltStore | Guida proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento