giovedì, 4 Dicembre , 25

Ucraina, Putin: “Negoziati con Usa complessi. Io e Zelensky vediamo le cose in modo diverso”

(Adnkronos) - I negoziati in corso con gli...

WhatsApp, accuse all’Ia: come si disattiva e come tutelare la propria privacy

(Adnkronos) - L'intelligenza artificiale di WhatsApp nel mirino....

Microbioma alleato contro il mieloma: “Dieta ricca di fibre può frenarlo”

(Adnkronos) - Il mieloma si può combattere anche...

Il segreto per i viaggi nello spazio? I funghi di Chernobyl: la scoperta

(Adnkronos) - I funghi di Chernobyl contengono il...
come-far-bollire-l’acqua-piu-velocemente?-i-‘trucchi’-in-cucina
Come far bollire l’acqua più velocemente? I ‘trucchi’ in cucina

Come far bollire l’acqua più velocemente? I ‘trucchi’ in cucina

DALL'ITALIA E DAL MONDOCome far bollire l'acqua più velocemente? I 'trucchi' in cucina
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Come fare per bollire l’acqua più velocemente? La domanda riguarda una delle azioni più comuni nelle cucine italiane, che sia per preparare un piatto di pasta o un tè. Risparmio di tempo e anche di gas, che può incidere sulla bolletta, sono alcuni dei vantaggi che può portare accorciare i tempi di bollitura. Ma quali sono i segreti per farlo? 

 

I fattori che contribuiscono a far bollire l’acqua in maniera più veloc esono diversi. In primis la temperatura dell’acqua che si mette sul fornello. Più alta è la temperatura, prima arriverà all’ebollizione. Questo è un fattore da considerare, bisogna fare attenzione quindi a non utilizzare acqua fredda. 

A influire poi possono essere le dimensioni della pentola utilizzata e il materiale della stessa. Un contenitore piccolo, e quindi con meno acqua al suo interno, bollirà prima rispetto a uno più grande e pieno. Pentole in rame o alluminio inoltre si scaldano più velocemente rispetto a quelle in acciaio inox. 

 

I segreti per far bollire prima l’acqua sono principalmente due. Il primo, piuttosto conosciuto, è coprire la pentola con un coperchio. ‘Intrappolare’ il calore all’interno permette alla temperatura di alzarsi più velocemente, favorendo l’ebollizione. Il secondo ‘trucco’ invece è aggiungere il sale nell’acqua. Modificando le proprietà dell’acqua stessa, il sale le permette infatti di bollire più rapidamente. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.