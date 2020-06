Come fare per regolarizzare il permesso di soggiorno

AGI – Al via oggi le procedure per l’emersione dei rapporti di lavoro e il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo previste dall’articolo 103 del decreto legge numero 34 del 19 maggio 2020, il cosiddetto decreto Rilancio.

Fino a quando si possono presentare le richieste?

Le istanze possono essere presentate fino al 15 luglio. Non è previsto alcun ‘click day’. Il decreto interministeriale 27 maggio 2020 disciplina le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell’Unione europea e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo.

