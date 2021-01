AGI – Con 25 milioni di nuovi utenti registrati negli ultimi tre giorni, Telegram ha stabilito un nuovo record di download. Probabile non sia un caso che questo boom di nuovi utenti avvenga ora, nei giorni in WhatsApp è al centro delle polemiche per via degli aggiornamenti alla privacy che scatteranno dall’8 febbraio e che consentirà all’app di condividere molti più dati con Facebook nei paesi extraeuropei. Ma cos’è Telegram? Chi la possiede e qual è il suo modello di business?

L’ORIGINE RUSSA DI TELEGRAM

Telegram è un’app di messaggistica lanciata nel 2013 dai fratelli Pavel e Nikolai Durov.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Come funziona e come guadagna Telegram, l’app che sfida Whatsapp proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento