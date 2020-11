Come funziona il tampone rapido per il Coronavirus? A spiegarlo è stata a tutti Ilaria Dalle Palle durante il collegamento con Canale 5 all’interno di Pomeriggio 5. Il kit si può acquistare facilmente in farmacia. Il tampone da risposta velocemente ed è semplice da fare perché il bastoncino lungo simile ad un cotton fioc non deve essere spinto dentro la narice fino in fondo. Ecco tutta la spiegazione nel video Mediaset.

