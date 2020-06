Come funziona l’Insurrection Act

AGI – Il presidente Donald Trump annuncia di essere pronto a dispiegare l’esercito per fermare le proteste scatenate dalla morte di George Floyd, l’afroamericano di 46 anni ucciso dalla polizia a Minneapolis, ricorrendo ad una legge del 1807: l’Insurrection Act.

“Mobiliterò tutte le risorse federali e locali, civili e militari, per proteggere i cittadini rispettosi della legge”, ha avvertito, e “se una città si rifiuterà di agire come è necessario per difendere i cittadini e le proprietà dei suoi residenti, dispiegherò l’esercito degli Stati Uniti e risolverò velocemente il problema per loro”.

Il presidente ha dunque segnalato di aver già ordinato la mobilitazione di “migliaia e migliaia di uomini,

