Come funzionerà l’accesso ai prestiti. Le istruzioni nella circolare dell’Abi

AGI – Estensione dell’accesso ai prestiti coperti dal Fondo di garanzia alle associazioni professionali e alle società tra professionisti e introduzione di un’autocertificazione con cui il titolare dell’impresa che chiede il prestito indica che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato: sono due fra le principali novità contenute nella circolare esplicativa diramata dell’Abi agli istituti di credito, dopo la conversione in legge del Dl liquidità appena pubblicato in Gazzetta ufficiale.

La liquidità aggiuntiva passa al 25%

Per le garanzie su operazioni di rinegoziazione, inoltre, è stato disposto che per i finanziamenti che verranno deliberati d’ora in poi la liquidità aggiuntiva dovrà ammontare al 25% (e non più al 10%),

