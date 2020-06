Come funzionerebbe l’algoritmo della classifica Serie A in caso di nuova interruzione del campionato

La Serie A, a meno di imprevisti, riprenderà il prossimo 20 giugno, ma, in caso di stop, la Lega ha già ideato piani alternativi, tra cui l’algoritmo. Che cos’è? Come abbiamo potuto leggere negli ultimi giorni, i vertici del calcio italiano hanno ideato un piano C in caso di nuovo stop e di mancanza di tempo per svolgere i play-off, ovvero l’uso di un algoritmo. Questo, infatti, sarebbe un metodo oggettivo per calcolare i punti che sarebbero stati fatti dalle varie squadre nelle giornate… continua a leggere sul sito di riferimento