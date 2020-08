Come ha fatto la Svezia ad appiattire la curva epidemica senza lockdown?

A metà luglio, mentre i preoccupanti dati sui decessi rendevano sempre piuùrumoroso il coro di critiche contro la sua risposta alla pandemia, il primo ministro svedese, Stefan Lovfen, non aveva ceduto di un millimetro. La scelta di Stoccolma è stata controcorrente: nessun lockdown per non distruggere l’economia, forse con la speranza di raggiungere l’immunità di gregge. “La strategia è quella giusta, ne sono assolutamente convinto”, aveva dichiarato al quotidiano Aftonbladet. Era il 16 luglio e la nazione scandinava stava registrando un numero di morti pro capite superiore a quello degli Stati Uniti.

Due settimane dopo, i dati dicono che la Svezia è riuscita ad appiattire la curva epidemica senza nessun lockdown.

