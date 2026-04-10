“come-in-un-film”,-viaggio-nell’italia-del-cinema

Domani alle 17,30 si terrà la presentazione del libro di Anna Giammetta nella sala conferenze della Biblioteca Comunale di Trani

TRANI – Un viaggio attraverso l’Italia guidati dal cinema, tra luoghi iconici, storie e suggestioni che hanno segnato l’immaginario collettivo.

È questo il cuore dell’incontro con Anna Giammetta, in programma domani, sabato 11 aprile 2026 alle ore 17:30, nella sala conferenze della Biblioteca Comunale “Bovio” di Trani, in occasione della presentazione del libro “Come in un film – Viaggio nell’Italia ispirata al cinema” (Altrimedia Edizioni).

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune di Trani, la Biblioteca Comunale e l’Associazione FORME APS, coinvolge numerose realtà del territorio impegnate nella promozione culturale, tra cui il Circolo della Stampa “San Francesco di Sales”, l’Associazione “Formazione Lavoro & Sviluppo” APS, “Terzo Millennio” APS, Formapro e il network “Cooperare Competere Innovare”.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della direttrice della Biblioteca Daniela Pellegrino, del sindaco Amedeo Bottaro, dell’assessore alle Culture Lucia De Mari e dell’assessore regionale all’Ambiente e al Clima Debora Cilento.

Seguirà il dialogo con l’autrice, moderato dal giornalista Michele Santomauro, che accompagnerà il pubblico in un percorso tra cinema, letteratura e identità dei luoghi.

Previsti anche gli interventi di Elena Brulli, presidente dell’Associazione FORME APS, e di Fedele Santomauro, segretario del Circolo della Stampa.

Il libro nasce da un lavoro di ricerca che attraversa l’Italia seguendo le tracce lasciate dal grande e piccolo schermo.

Non si tratta di una semplice guida, ma di un racconto costruito come una pellicola, in cui ogni capitolo diventa un episodio capace di intrecciare festival, location, musei, tradizioni e scorci suggestivi.

L’autrice invita il lettore a vivere il viaggio come esperienza narrativa, utilizzando il cinema come chiave di lettura del territorio e delle sue identità.

Giornalista pubblicista e professionista della comunicazione, Anna Giammetta lavora presso l’Ufficio Cinema del Comune di Matera, città simbolo del cinema internazionale.

La sua esperienza nel settore audiovisivo si affianca a un’intensa attività di ricerca e divulgazione culturale, che trova in questo libro una sintesi efficace tra racconto, territorio e immaginario.

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione di riflessione sul ruolo del cinema come strumento di valorizzazione culturale e turistica, capace di generare nuove narrazioni e di promuovere i territori attraverso le immagini.

Un evento aperto alla cittadinanza, agli appassionati e agli operatori del settore, per riscoprire l’Italia attraverso lo sguardo del cinema.