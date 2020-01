Come la Gran Bretagna festeggerà la Brexit

Luci bianche, rosse e blu come i colori della bandiera britannica, illumineranno gli edifici governativi a Whitehall, al centro di Londra, stasera, per celebrare l’uscita del Regno Unito dalla Ue. L’agognata Brexit diventa realtà a mezzanotte, ora italiana (le 23 in Gran Bretagna), ma il governo di Boris Johnson – uno dei paladini del divorzio da Bruxelles – intende tenere un profilo basso.

Tre milioni di monete da 50 penny (circa 59 centesimi), celebrative della Brexit, entreranno in circolazione nel Regno Unito a partire da venerdì, mentre altre sette milioni sono attese verso fine anno. Il cancelliere dello Scacchiere britannico,

