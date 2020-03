Come ladri di biciclette: il Dopoguerra secondo Papa Francesco

Che differenza c’è tra uno scippatore di buste della spesa e un ladro di biciclette? Solo un più o meno ampio spazio temporale, una settantina d’anni che in termini storici indicano un ciclo, in termini generazionali la differenza tra nonno e nipote. Ma per tutto il resto sono l’immensità di un’era glaciale, perché solo una glaciazione avrebbe potuto essere immaginata come spartiacque tra quello che è stato fino a ieri e quello che verrà, probabilmente, domani.

“Fame”, dice Papa Francesco pronunciando una parola che tutti, nelle moderne democrazie avanzate, avevano eliminato persino dal vocabolario riguardante chi è ancora in via di sviluppo.

