Come lavora Amazon durante l’emergenza coronavirus

Due euro all’ora in più in busta paga, per tutti e fino almeno a fine aprile, come forma di riconoscimento. È una delle mosse decise da Amazon, il colosso dell’e-commerce che nelle settimane di pandemia da coronavirus ha optato per inserire un bonus che pesa all’incirca per il 20% dello stipendio.

L’investimento complessivo, che riguarda i dipendenti di Stati Uniti, Europa e Canada, supera i 350 milioni di dollari. Per la società di Jeff Bezos, le ultime settimane sono state piuttosto movimentate: in diverse sedi, da quella in provincia di Piacenza fino a quella di Torrazza Piemonte,

