Un Paese ferito, ma non abbattuto; un’economia in difficoltà, ma capace di reinventarsi; un popolo spaventato, eppure coeso e fiducioso. L’Italia che cerca – ancora a fatica – di uscire dalla pandemia e di tentare i primi passi in quella che tutti chiamano la ‘nuova normalità’ è un Paese che sorprende prima di tutto se stesso.

Durante la presentazione dei dati del Rapporto annuale dell’Istat vengono evidenziati gli elementi di criticità che il coronavirus ha accentuato, ma emerge con prepotenza un dato: l’esperienza vissuta non ha generato solo problemi lungi dall’essere risolti, ma ha lasciato un’eredità.

La riscoperta della famiglia

Gli italiani hanno avuto un’ottima capacità di reazione,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Com’è l’Italia del coronavirus? Il Paese ritratto dall’Istat proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento