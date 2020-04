Come l’Olanda è diventata un paradiso fiscale

Da sempre fedele alla linea del rigore tracciata da Berlino, durante l’ultimo Eurogruppo l’Olanda si è mostrata così intransigente da irritare persino la stessa Germania. Da Amsterdam non è arrivato solo uno scontato no ai titoli di debito comuni come strumento per alleviare l’impatto economico dell’epidemia di coronavirus ma anche una ferma, isolata opposizione all’alleggerimento delle condizioni per ottenere un prestito dal Mes. Un atteggiamento che ha provocato prima la reazione irata del premier portoghese Antonio Costa, che ha chiesto senza mezzi termini ai Paesi Bassi di chiarire se vogliono restare nell’Eurozona o meno, e poi l’

