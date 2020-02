“No, non possiamo consentire al Paese di rivivere l’incubo vissuto per 15 mesi, come dimostra la reazione chiara, con la schiena dritta, di Conte e del Pd”. In una intervista al Corriere della Sera il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia dice che è inutile far finta di nulla o “nascondersi”, ma che non presentarsi in Consiglio dei ministri e minacciare la sfiducia di un ministro come ha fatto Italia Viva “è fare un passo verso la rottura”.

Quindi la pazienza ha un limite, secondo il ministro, e questo limite “è quando rischi di schiantarti contro il muro”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Come mediatore Conte “è oltre Ghandi”, dice Francesco Boccia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento