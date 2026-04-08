mercoledì, 8 Aprile , 26

Italia, sfuma il sogno Ancelotti? Il ct è pronto al rinnovo con il Brasile

(Adnkronos) - Nelle prossime settimane Carlo Ancelotti firmerà...

Caro carburanti, prezzo diesel e benzina: cosa è cambiato con tregua tra Usa e Iran

(Adnkronos) - Prezzi medi dei carburanti in aumento...

Ascolti tv, vince la replica di ‘Montalbano’: Floris oltre 11% e ‘Belve’ 8,8%

(Adnkronos) - L'evergreen 'Il Commissario Montalbano', trasmesso ieri...

Montecarlo, oggi Berrettini-Medvedev al secondo turno – Il match in diretta

(Adnkronos) - Matteo Berrettini torna in campo nel...
HomeVideo NewsCome nutrire il pianeta, un documentario propone nuove prospettive
come-nutrire-il-pianeta,-un-documentario-propone-nuove-prospettive
Come nutrire il pianeta, un documentario propone nuove prospettive
Video News

Come nutrire il pianeta, un documentario propone nuove prospettive

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

Il regista Francesco De Augustinis lo presenta ad askanews

Milano, 8 apr. (askanews) – Food security, dieta mediterranea e aumento della produzione, un nuovo documentario di Francesco De Augustinis mette a nudo i grandi dogmi dell’industria alimentare. Il regista o ha presentato ad askanews. Come sfameremo 10 miliardi di persone nel 2050? Aumentare la produzione delle risorse alimentari è davvero la scelta migliore? È a queste domande che risponde “How to Feed the Planet” (Come nutrire il Pianeta), un film che vuole mettere in discussione i grandi dogmi dell’industria alimentare, uno su tutti la dieta mediterranea, e che porta alla luce il ruolo sottovalutato delle risorse alimentari nell’innescare alcuni tra i più grandi conflitti contemporanei, dall’Ucraina al Congo.

Previous article
“Tatti, paese di sognatori”, docufilm sulla rinascita di un borgo
Next article
Sanchez: “La Spagna non applaude chi incendia il mondo e poi tira fuori un secchio”

POST RECENTI

Video News

Iran-Usa, cosa prevede la proposta di pace in 10 punti

Dallo stop a sanzioni alla tassa da 2 milioni per ogni nave a HormuzMilano, 8 apr. (askanews) - Un cessate il fuoco di due settimane...
Video News

Italia divisa in due sulla dorsale adriatica per la frana in Molise

La più grande d'Europa. Interrotta A14 e la linea ferroviariaTermoli, 8 apr. (askanews) - La storica frana in Molise, la più grande d'Europa, ha ricominciato...
Video News

Iran, le reazioni in Usa alla tregua: sollevati, ma non basta

"Sollievo a breve termine, sconforto a lungo termine"New York, 8 apr. (askanews) - Sollievo, ma anche tanti dubbi sul futuro fra i cittadini di New...
Video News

L’appello del Papa prima del cessate il fuoco: minacce inaccettabili

Guerra ingiusta, non risolve nulla, provoca solo odioCastel Gandolfo, 8 apr. (askanews) - Poco prima dell'annuncio del cessate il fuoco di due settimane tra Stati...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.