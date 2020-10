Come ottenere fino a 15€ GRATIS su Amazon

Il Prime Day di Amazon è alle porte, coinciderà con l’evento Apple del 13 Ottobre ma durerà 2 giorni. Mentre iSpazio vi fornirà una copertura completa dell’Evento iPhone 12, il nostro sito “Scontiamolo” si occuperà dell’evento Amazon, segnalandovi i migliori prodotti in sconto che non potete perdervi. Le segnalazioni di questi sconti avverranno tramite il canale Telegram e l’applicazione per iOS. Vi invitiamo ad iscrivervi già da adesso!

