Come personalizzare il cursore del mouse su iPad: velocità di tracciamento, animazioni, colore, altro

Con iPadOS 13.4, potremo utilizzare un mouse o un trackpad con il nostro iPad come complemento dell’esperienza touch. Apple sta promuovendo naturalmente la sua Magic Keyboard per iPad Pro, ma possiamo utilizzare anche qualsiasi dispositivo di input USB o Bluetooth come il Magic Trackpad o Magic Mouse.

Possiamo usare il cursore per fare praticamente tutto quello che possiamo fare con un dito, come premere pulsanti, cambiare app e modificare il testo. È simile ma non identico a un’esperienza PC.

Ecco come personalizzare l’input del cursore sul tuo iPad per adattarlo alle nostre esigenze.

L'articolo Come personalizzare il cursore del mouse su iPad: velocità di tracciamento, animazioni, colore, altro proviene da Notiziedi.

