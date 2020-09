Come preparare iPhone, iPad ed Apple Watch all’aggiornamento ad iOS 14 e watchOS 7

Dalla sera del 16 Settembre, iOS 14, iPadOS 14 e WatchOS 7 saranno ufficialmente disponibili per tutti. In questi mesi molti utenti, spinti dalla curiosità, hanno provato i nuovi firmware in versione beta. Se fate parte di questa categoria di persone, allora leggete questo articolo per capire come aggiornare alla versione finale di iOS 14 o watchOS 7.

Se invece siete stati più pazienti ed avete ancora installato iOS 13 e watchOS 6 sui vostri dispositivi, allora continuate a leggere questo articolo perchè vi forniamo tutti i consigli su come preparare all’aggiornamento i vostri dispositivi.

