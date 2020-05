Come presentare domanda per l’indennità a favore delle colf

È stata pubblicata la procedura per la presentazione online delle domande di indennità a favore dei lavoratori domestici, prevista decreto Rilancio Italia. Lo comunica l’Inps nel Messaggio n. 2184, in cui spiega che l’indennità è destinata ai lavoratori domestici non conviventi col datore di lavoro che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

L’indennità per lavoro domestico è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 ed è pari a 500 euro per ciascun mese ed è erogata dall’Inps in un’unica soluzione.

