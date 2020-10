Come procede l’inserimento di Bakayoko nello spogliatoio? Ce lo spiega Malcuit… – FOTO!

Chi segue il calcio per ragioni professionali sa bene che se tu, calciatore, arrivi in un nuovo club devi ambientarti il prima possibile, sia in città che dentro lo spogliatoio. In tal senso, gioca un ruolo fondamentale il compagno, o i compagni, che parlano la tua stessa lingua. Ecco che si abbatte il primo pilastro. Secondo le indiscrezioni che ci giungono dal “quartier generale” di Castel Volturno, pare che Bakayoko si stia integrando nel migliore dei modi anche grazie a quei compagni che parlano il francese.

Uno di questi è Kevin Malcuit. Giocherà poco l’ex Saint Etienne (a differenza di Ancelotti Gattuso lo vede poco, non giriamoci intorno), ma il ragazzo sta dando una grossa mano a Bakayoko per l’inserimento nel gruppo azzurro. Basta guardare questa storia instagram per capire. La storia è stata pubblicata da Bakayoko e richiama un post di Kevin che scrive “mio fratello”. Ecco, quesrto è un bel messaggio.

