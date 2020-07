Come proseguono le ricerche di Graziano Mesina, latitante da 5 giorni

AGI – irreperibile da cinque giorni l’ex ergastolano Graziano Mesina, 78 anni, che giovedì scorso sarebbe dovuto tornare in carcere, dopo che la Cassazione ha confermato la sua condanna a 30 anni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga.

L’ultima dimora è stata la casa di una delle sorelle a Orgosolo (Nuoro), dove aveva l’obbligo di dimora dal giugno del 2019, quando era stato scarcerato, in attesa dell’ultimo grado processuale, perché scaduti i termini di carcerazione. Il paese natio resta il fulcro delle ricerche che le forze dell’ordine hanno esteso a tutta la Sardegna centrale e oltre,

