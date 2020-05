Come può essere giudicato fin qui l’operato di Fabio Paratici come dirigente della Juventus?

E se Fabio Paratici fosse improvvisamente sollevato dall’incarico di direttore sportivo della Juventus, così di punto in bianco, come potrebbe essere giudicato il suo operato da dirigente? Positivamente o negativamente? Facciamo il punto. Sbarcato alla Juventus nel 2010 dopo la positiva esperienza da dirigente alla Sampdoria, l’avventura di Paratici in bianconero è inizialmente in salita. Dopo il settimo posto della stagione 2009/10 il club decide di dare una svolta importante rinnovando la… continua a leggere sul sito di riferimento