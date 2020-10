La cipolla, ottima per cucinare innumerevoli piatti ma anche cruda, spesso può risultare pesante. Ecco i trucchi e consigli utili per renderla più digeribile. Cruda in insalata, cotta al forno, fondamentale per il soffritto, la cipolla è uno degli ingredienti immancabili nella cucina degli italiani. Pur essendo molto apprezzata ed utilizzata per la preparazione di […]

L’articolo Come rendere più digeribile la cipolla: trucchi e consigli utili è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Come rendere più digeribile la cipolla: trucchi e consigli utili proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento