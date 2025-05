come-rilanciare-l’europa?-orsini:-“serve-un-piano-industriale-straordinario”

BOLOGNA – “L’amara verità è che oggi sia l’Europa che il nostro Paese affrontano un rischio concreto di deindustrializzazione, aggravato dalla guerra dei dazi, ma alimentato da un pregiudizio anti-industriale. Confindustria propone un Piano Industriale Straordinario per rilanciare l’economia europea e nazionale”. Lo afferma il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, parlando all’Assemblea dell’associazione in corso a Bologna. Un passaggio accolto dagli applausi dei presenti.

“L’attenzione e il dialogo per le nostre imprese e per la società in questo momento sono fondamentali”, sottolinea poi nel suo intervento il presidente di Confindustria, in apertura del quale ha espresso la sua “sincera gratitudine alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, per aver accettato di intervenire alla nostra Assemblea. Siamo contenti che siate qui”.

