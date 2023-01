Come salvare il Pd? Siparietto Lepore-Bonaccini: “Serve l’intelligenza artificiale…”

BOLOGNA – Bisogna ricorrere all’intelligenza artificiale per riuscire a “salvare il Pd”? “Quella è una cosa ancora più complicata”. Lo scambio di battute è tra il sindaco Matteo Lepore e il governatore Stefano Bonaccini, candidato al cogresso dem, questa mattina a Bologna durante la presentazione del nuovo progetto di centro di ricerca all’ospedale Bellaria.

LEGGI ANCHE: Bonaccini ai cancelli di Mirafiori come Berlinguer nel 1980. E dice: “Sono qui per farvi cambiare idea”

Ad aprire il siparietto è Lepore, che nel suo intervento cita una nuova chat basata sull’intelligenza artificiale e il cosiddetto machine learning, lanciata due mesi fa. L’applicazione, chiamata ChatGPT, è in grado di rispondere alle domande che le vengono sottoposte usando appunto l’IA, spiega Lepore, auto-imparando e migliorandosi nel tempo. “Non so se questo ci aiuterà a salvare il Pd, Stefano – si concede la battuta Lepore – forse potremmo scrivere la parola Pd in quella chat…”. Pronta la replica di Bonaccini: “Quella è una cosa ancora più complicata”, sorride amaro il presidente.

LEGGI ANCHE: Pd, Bonaccini: “Porte aperte ma Giarrusso prima si scusi”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento