Fare del Partito democratico il punto di riferimento di quelle forze sociali che rischiano di essere le più colpite dalla crisi economica innescata dal coronavirus. E’ l’obiettivo che si è dato Nicola Zingaretti che oggi lo ha illustrato durante una assemblea con i segretari dei circoli di tutta Italia, riuniti in videoconferenza.

Una occasione per riprendere il discorso sul partito sospeso, a gennaio, con il dilagare della pandemia ma che, ha spiegato il segretario dem, proprio in virtù dell’emergenza può ripartire puntando ancora più forte su alcune parole d’ordine fissate durante l’assemblea di Bologna. Prima fra tutte la digitalizzazione e il ruolo centrale dei circoli come “collettori”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Come sarà la fase 2 del Pd e di Nicola Zingaretti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento