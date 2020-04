Come sarà la Pasqua per chi lavora in un ospedale Covid a Genova

Il turno di domani inizia alle 7:30 e va avanti ad oltranza, “finché c’è meno bisogno”. Ecco la Pasqua di Paolo Frisoni, 38 anni, uno dei medici dell’Unità di Rianimazione dell’ospedale San Martino di Genova, tra i poli sanitari più sotto stress in questa emergenza coronavirus.

“Domani sarà un giorno di lavoro come un altro: non sarà domenica, non sarà Pasqua. Si farà il turno in ospedale, si darà assistenza ai pazienti – dice il medico all’Agi – Inizierò alle 7:30 e finirò quando ci sarà meno bisogno. Si sa quando si entra, ma non quando si esce.

