AGI – Come funzionerà il recovery fund? Quanti saranno i titoli emessi dalla Bce, con che ritmo e chi li comprerà? A valle del lungo negoziato europeo sullo strumento a supporto degli Stati e dell’economia nella risposta alla crisi da coronavirus, restano ancora molte domande sulla declinazione pratica del bazooka da 750 miliardi della Commissione Europea.

Come saranno le obbligazioni europee?

Ad esempio, per Fabrizio Pagani – – Global Head of Economics and Capital Market Strategy di Muzinich – si parla di emissioni per circa 200 miliardi l’anno, con titolo a maturità molto lunga e alto rating. Ma nel frattempo che si definisca meglio il quadro,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Come sarà “sparato” il bazooka della Ue? Gli economisti si interrogano proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento