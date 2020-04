“Mai come adesso ho visto a Milano tanti balconi verdi, e logge, terrazzi, perché il balcone è uno spazio vitale. Tutti hanno capito che il verde è un tema importante” perciò “servirebbe quindi una campagna per facilitare la dispersione, e anche una ritrazione dall’urbano, per lasciare spazio ad altre specie viventi”.

In un’intervista a la Repubblica l’architetto Stefano Boeri, l’ideatore del “bosco verticale”, grattacieli terrazzati e verdi, archistar di fama internazionale che progetta e costruisce in tutto il mondo dice che l’Italia “è piena di borghi abbandonati, da salvare. Abbiamo un’occasione unica per farlo” e che la sua idea è “un grande progetto nazionale” di riqualificazione di paesi e piccoli centri abbandonati.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Come saranno le città nella Fase 2 secondo l’architetto Boeri proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento