ROMA – Una nuova ricerca della University of Southern California – ripresa dal Guardian – dimostra che la cannabis potrebbe aiutare alcune persone a smettere o ridurre l’uso di oppioidi. Lo studio, pubblicato da Drug and Alcohol Dependence Reports, ha ricevuto finanziamenti federali tramite il National Institute of Drug Abuse. Lo studio è unico perché utilizza dati qualitativi e si concentra sull’esperienza vissuta dalle persone che usano droghe.

“Abbiamo intervistato 30 persone che facevano uso di oppioidi e cannabis e si iniettavano droghe”, ha affermato Sid Ganesh, dottorando presso la facoltà di medicina dell’USC e autore principale dello studio. I partecipanti hanno affermato che la cannabis è uno strumento utile per aiutarli a gestire il consumo di oppioidi, in parte perché negli ultimi anni è diventata molto più facile da reperire. A differenza dei trattamenti salvavita come il suboxone e il metadone, o il farmaco anti-overdose naloxone .

Il 57% dei partecipanti allo studio era senza casa o in una casa instabile e il 70% guadagnava meno di 2.100 dollari al mese. “Bisogna capire cosa succede nella vita delle persone”, dice Ganesh.

I decessi per overdose da oppioidi sono aumentati negli ultimi anni, uccidendo più di 80.000 persone nel 2022. Diversi studi suggeriscono che la legalizzazione della cannabis abbia aiutato le persone a ridurre il loro consumo di oppioidi, ma le prove sono contrastanti sul suo impatto sui tassi di overdose.

Ganesh e i suoi colleghi hanno scoperto che la cannabis potrebbe aiutare i partecipanti allo studio a superare alcune delle fasi più difficili della lotta alla dipendenza: i sintomi di astinenza, le voglie e l’ansia durante il periodo successivo all’astinenza.

L’articolo Come si supera una dipendenza da oppioidi? Facendosi le canne, dice una ricerca proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it