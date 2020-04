Come sono organizzate le 20 società di Serie A con i ritiri in vista della ripresa del campionato?

In attesa delle indicazioni definitive da parte del governo su date e modalità, come si stanno organizzando le società verso la ripresa del campionato? Chi ha le strutture adatte per organizzare ritiri blindati? Ecco la situazione squadra per squadra L’Atalanta ufficialmente non rilascia dichiarazioni in tal senso. Però Percassi sarebbe propenso alla ripresa dell’attività sempre che vengano garantite sicurezze sul piano sanitario. Se si partirà non avrà problemi di alcun genere perché il… continua a leggere sul sito di riferimento