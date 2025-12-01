lunedì, 1 Dicembre , 25
come-sta-trump?-la-casa-bianca-pubblica-il-referto-medico-del-presidente
Come sta Trump? La Casa Bianca pubblica il referto medico del presidente

Come sta Trump? La Casa Bianca pubblica il referto medico del presidente

DALL'ITALIA E DAL MONDOCome sta Trump? La Casa Bianca pubblica il referto medico del presidente
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Donald Trump gode di una salute cardiovascolare “eccellente” e non presenta alcuna anomalia agli organi interni. È quanto emerge dagli esami del presidente degli Stati Uniti condotti nell’ambito del check-up medico completo richiesto per la sua fascia d’età, tra cui una risonanza magnetica eseguita durante una visita a sorpresa in ospedale lo scorso ottobre, circostanza che aveva inizialmente alimentato speculazioni sulle sue condizioni fisiche. Il responso è contenuto in un report diffuso dalla Casa Bianca e illustrato dal medico personale del presidente, Sean Barbabella. 

Al di là degli esami ordinari previsti per ogni presidente, con il tradizionale check-up al Walter Reed, Trump si è sottoposto ad una risonanza magnetica che spesso è stata al centro di domande della stampa: il presidente ha sempre evitato di spiegare i motivi dell’esame specifico e si è limitato a dire che, secondo i medici, “è stata la miglior risonanza”. 

 

Nel referto, si chiarisce che le analisi effettuate rientrano nelle procedure standard previste per un “executive physical” – il controllo sanitario approfondito riservato ai capi di Stato – e hanno finalità preventive: “Identificare eventuali problemi in fase precoce, confermare lo stato generale di salute e garantire che il presidente mantenga vitalità e funzionalità a lungo termine”.  

Barbabella sottolinea che “le immagini cardiovascolari del presidente sono perfettamente normali: non ci sono evidenze di restringimenti arteriosi che possano compromettere il flusso sanguigno né anomalie al cuore o ai principali vasi”. Il report precisa inoltre che “le camere cardiache sono di dimensioni normali, le pareti vascolari appaiono lisce e in buone condizioni, e non vi sono segni di infiammazione o coaguli”. In conclusione, “il sistema cardiovascolare mostra un’eccellente salute”. 

Anche l’esame dell’addome non ha rilevato alcuna criticità: “Tutti i principali organi appaiono molto sani” si legge nel testo, che conferma come “tutti i parametri valutati rientrino nei limiti della norma, senza preoccupazioni acute o croniche”. “Questo livello di approfondimento è standard per un presidente dell’età di Trump e conferma che continua a godere di un’eccellente salute complessiva”, conclude il report.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.